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        Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:33 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:33
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        Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

        Çalışmada, 2 tabanca, 15 tüfek fişeği, 29 kilogram kaçak tütün, 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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