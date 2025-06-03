Yeşilayın "Dijital Detoks Kampı" anne ve çocuklarını doğayla buluşturdu

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Yeşilayın ilk kez Osmaniye'de düzenlediği "Dijital Detoks Kampı"na katılan anne ve çocukları, hem ekrandan uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirdi hem de bağımlılıkla mücadele yöntemlerini öğrendi.

Yeşilay Osmaniye Şubesince Kadirli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aslantaş Gençlik Kampı'nda 27-28 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğe, 55 anne ve 65 çocuk katıldı.

Valilik işbirliğinde organize edilen kampın başında cep telefonlarını görevlilere teslim eden aileler, doğada yürüyüş yaptı, sportif etkinliklere katıldı ve parkur aktiviteleriyle vakit geçirdi.

Çocukların geleneksel oyunlar oynayarak eğlendiği kampta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, polis ile jandarma ekiplerince bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatıldı.

Doğada birlikte eğlenen anne ve çocuklar, dijital bağımlılıktan uzaklaşma şansı buldu.

- "Hedefimiz, dijital dünyadan uzak şekilde aile bağlarını güçlendirmek"

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, AA muhabirine, "Dijital Detoks Kampı"nın ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Projeyi yurt genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Kıbrıslıgil, aileleri farklı kentlerdeki kamplarda, diğer illerdeki vatandaşları da kentte ağırlamayı istediklerini söyledi.

Kıbrıslıgil, organizasyonun sosyalleşmeye katkı sağladığını belirterek, "Kampımızın amacı, telefon, tablet, akıllı cihazlar, bilgisayar gibi dijital dünyadan uzak şekilde aile bağlarını güçlendirmek, çocukların anneleriyle, ailelerin ise birbirleriyle iletişimini sağlamak." dedi.

Aileler için eğitici atölyeler yapıldığını anlatan Kıbrıslıgil, katılımcılara teşekkür etti.

- "Telefonların hayatımızın çok içinde olduğunu bir kez daha fark ettik"

Kampa 10 yaşındaki oğlu Ökkeş Eymen ile gelen öğretmen Pınar Deprem de keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

Cep telefonundan uzak kalmanın kendilerine iyi geldiğini ifade eden Deprem, "Telefonların hayatımızın çok içinde olduğunu bir kez daha fark ettik. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar hiç telefon sormadılar, çok keyif aldılar." diye konuştu.