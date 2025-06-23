Osmaniye'de yangın çıkan evde hasar oluştu
Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haraz Mahallesi Haslar Sokak'ta Ömer Vural'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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