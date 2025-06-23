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        Osmaniye'de yangın çıkan evde hasar oluştu

        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 20:18 Güncelleme: 23.06.2025 - 20:18
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        Osmaniye'de yangın çıkan evde hasar oluştu
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        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Haraz Mahallesi Haslar Sokak'ta Ömer Vural'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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