Osmaniye'de anız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Topraktepe köyü yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
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