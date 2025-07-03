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        Osmaniye'de okul ve kamu binaları yükümlülerin eliyle güzelleşiyor

        MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Yeni Başlangıçlar İçin Renkli Adımlar" projesi kapsamında boyacılık eğitimi alan denetimli serbestlik yükümlüleri, hem meslek öğreniyor hem de okul ve kamu binalarının görünümünü yeniliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:26
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        Osmaniye'de okul ve kamu binaları yükümlülerin eliyle güzelleşiyor
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        MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Yeni Başlangıçlar İçin Renkli Adımlar" projesi kapsamında boyacılık eğitimi alan denetimli serbestlik yükümlüleri, hem meslek öğreniyor hem de okul ve kamu binalarının görünümünü yeniliyor.

        Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kadirli Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezince geçen yıl başlatılan proje kapsamındaki su bazlı boyacılık kursuna 64 yükümlü katıldı.

        Kursu başarıyla tamamlayıp sertifikalarını alan yükümlüler, aralarında okulların da olduğu kurumların duvarlarını renklendiriyor.

        Yükümlüler, binaların tadilat ve temizlik işlerini de el birliğiyle gerçekleştiriyor.

        Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran ve Denetimli Serbestlik Müdürü Seydi Dağlı, son olarak Osman Gazi Anadolu Lisesinin duvarlarını boyayan yükümlüleri ziyaret etti.

        Yükümlülere çalışmalarında kolaylık dileyen Başsavcı Kurtaran, bu tür kursların, yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, üretken bireyler olarak topluma kazandırılması, mesleki beceriler edinmesi ve bireysel sorumluluk duygularının gelişmesini sağladığını anlattı.

        - 25 kamu kurumu yeni

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Remzi Beyoğlu, AA muhabirine, "Yeni Başlangıçlar İçin Renkli Adımlar" projesinin, yükümlülerin meslek edinmesi ve topluma yeniden kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Usta öğreticilerin eşlik ettiği yükümlülere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce malzeme desteği verildiğini belirten Beyoğlu, "Yükümlüler tarafından 1,5 yılda 25 kamu kurumunda 74 bin metrekarelik alanın tadilat, boya ve temizlik işleri tamamlandı. Bu çalışmaların ilçemize yaklaşık 8 milyon 600 bin liralık katkısı oldu." dedi.

        Yükümlülerden O.Ş, meslek öğrendiği için mutlu olduğunu, yaptığı işi sevdiğini, topluma yararlı olup kendini geliştirmeyi istediğini anlattı.

        E. A. ise ilk kez meslek öğrendiğini vurgulayarak, "Eğitmenlerin ve usta öğreticilerin boyacılığı sabırla öğretmeleri bizi mutlu etti. Bizi ikinci plana atmayı değil de topluma yararlı birey olmamızı öngörerek böyle bir imkan sundukları için Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Bu imkanları, eğitim öğretim yuvasında kullanabildiğimiz için ayrıca onur duyuyoruz çünkü gelecekte devlet büyüklerimiz bu okullarda yetişecek, bu sınıflardan çıkacak." ifadelerini kullandı.

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