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        Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:52
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        Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 6 zanlının kimliğini tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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