Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 6 zanlının kimliğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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