Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 firari zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 firari şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek, 41 fişek, çalıntı ziynet eşyası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
