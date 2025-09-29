Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 firari zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        29.09.2025 - 15:15
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 firari şüpheli yakalandı.

        Çalışmalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek, 41 fişek, çalıntı ziynet eşyası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

