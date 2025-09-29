Osmaniye'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu kütüphane açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan halk kütüphanesinin açılışını yaptı.

Mumcu, açılış töreninde, hastanede oluşturulan kütüphanenin Türkiye'ye örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi.

Halk kütüphanesinin 300 metrekare kapalı alanda 7 binden kitapla hizmet vereceğini dile getiren Mumcu, "Kütüphane, sağlık hizmeti almak için hastanede bulunan vatandaşlarımızın tedavi sürecinde zamanını değerlendirmek isteyen refakatçileri ve dinlenme aralarında kitapların dünyasına adım atmak isteyen çalışanlarımızın buluşma noktası olacaktır." dedi.

Mumcu, kütüphanenin yetişkin, çocuk ve süreli yayın bölümleriyle farklı yaş gruplarına hitap edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak büyük ölçekli kütüphane hizmet binalarının yanı sıra hizmetlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla belli mekanlara küçük ölçekli, kolayca erişilebilir kütüphaneler de katıyor ve açıyoruz. Artık hizmete açtığımız yeni nesil kütüphaneler, sadece kitap raflarından ibaret değil. Buraları, herkesin keyifle vakit geçireceği yaşam alanları olarak tanımlıyoruz. Osmaniye'de açmış olduğumuz bu güzel kütüphanemiz, Türkiye'de bir ilk özelliğini taşıyor."