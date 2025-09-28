Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'deki tarihi kalede deprem nedeniyle ara verilen arkeolojik çalışmalar yeniden başladı

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de tarihi MÖ 2000'li yıllara uzanan Toprakkale Kalesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ara verilen kazı ve restorasyon çalışmaları bir süre önce yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:07 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'deki tarihi kalede deprem nedeniyle ara verilen arkeolojik çalışmalar yeniden başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de tarihi MÖ 2000'li yıllara uzanan Toprakkale Kalesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ara verilen kazı ve restorasyon çalışmaları bir süre önce yeniden başladı.

        Toprakkale ilçesindeki tarihi kalede 2022'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından durduruldu.

        Afet sonrası hazırlıkların tamamlanmasıyla kalede bu ay tekrar başlayan kazı ve restorasyon, İl Müze Müdürlüğü ile Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İrfan Tuğcu'nun öncülüğündeki ekip, kalede farklı dönemlere ait tabakaların sıralanışı, ilişkisi ve sürekliliği gibi konuları araştırıyor.

        Çalışmalar sonunda, tarihi MÖ 2000'li yıllara uzanan ve MS 8. yüzyılda Abbasiler tarafından yeniden yaptırıldığı değerlendirilen Toprakkale Kalesi'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.

        - Kale, Anadolu'nun Osmanlılaşmasına ilişkin önemli ipuçları verecek

        Kazı Başkanı Tuğcu, AA muhabirine, arkeolojik araştırmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklendiğini söyledi.

        Kalenin konumunun, önemli sosyokültürel noktaların kesişiminde olduğunu dile getiren Tuğcu, "Abbasi döneminde yani MS 8. yüzyıldan itibaren burada yenilenme, güçlendirme ya da yeniden yapma gibi bir sürecin varlığını biliyoruz." dedi.

        Tuğcu, iç ve dış kalede yerleşimlerin olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu sadece MS 8. yüzyılla sınırlı değil, batı eteğindeki yerleşimler çok daha erkene gidiyor olmalı. Yani MÖ 2000'den itibaren bir yerleşimin var olduğunu düşünüyoruz. Gerçekleştireceğimiz kazılarla aslında buranın güçlü stratigrafisini (katman bilimi) ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

        Kalenin, Anadolu'nun Osmanlılaşmasına ilişkin de önemli ipuçları vereceğine inandıklarını anlatan Doç. Dr. Tuğcu, "Özellikle de 15. ve 16. yüzyıldan itibaren bölgenin Osmanlılaşması yani bölgenin güçlü vaziyette Türkleşmesi ve İslamiyet'e dönmesiyle kale aslında kendini buluyor. Burada Osmanlı yani Türk-İslam eserlerini ortaya koymaya başladık. Çalışmalar bu yönüyle bizi ayrıca heyecanlandırıyor." diye konuştu.

        - "Seramik kalıntıları bulundu"

        İl Müze Müdürü Zübeyde Kuru da "Türk İslam arkeolojisi ve savaş alanları arkeolojisinde önemli adımlar atıldığı şu günlerde, Abbasiler döneminde önemli imar faaliyetlerine konu olmuş olan Toprakkale Kalesi'ndeki çalışmalar oldukça titizlikle yürütülmektedir. Şu ana kadarki kazılarda, İslami döneme ait ve MS 12. yüzyıla kadar tarihlenebilen seramik kalıntıları ile bir gülle ve çok sayıda ok ucu tespit edildi." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 firari zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 firari zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu kütüphane açılışına kat...
        Osmaniye'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu kütüphane açılışına kat...
        Osmaniye'deki orman yangını 1 saatte söndürüldü
        Osmaniye'deki orman yangını 1 saatte söndürüldü
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Osmaniye'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü
        Osmaniye'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı