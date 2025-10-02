Habertürk
        Osmaniye 1. Amatör Lig fikstür çekildi

        Osmaniye 1. Amatör Lig fikstür çekildi

        Osmaniye 2025-2026 Futbol Sezonu 1. Amatör Lig fikstürü kura çekimi ve tertip komitesi seçimi yapıldı.

        Giriş: 02.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:09
        Osmaniye 1. Amatör Lig fikstür çekildi
        Osmaniye 2025-2026 Futbol Sezonu 1. Amatör Lig fikstürü kura çekimi ve tertip komitesi seçimi yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tosyalı Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda, yeni sezonda mücadele edecek amatör takımların maç programı belirlendi.

        Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Levent Öztürk, 1. Amatör Lig'in yeni sezonda 2 grup halinde 16 takımla oynanacağını belirtti.

        Konuşmaların ardından fikstür çekimi ve tertip komitesi seçimi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

