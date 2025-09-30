Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür’ün acı haberi, Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı. Anne Ayşe ve baba Muzaffer Özgür ile yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür’ün cenazesi, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü öğle namazını müteakiben Hasanbeyli ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Niğde otoyolu, Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Barış U. Yönetimindeki 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olurken, minibüste bulunan Hışır Cihan da hayatını kaybetti.

