Osmaniye'de yolcu otobüsündeki gizli bölmede kaçak sigara ve puro ele geçirildi
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün çamurluğundaki gizli bölmede kaçak sigara ve puro ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün çamurluğundaki gizli bölmede kaçak sigara ve puro ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.S. idaresindeki plakası belirlenemeyen yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Aracı inceleyen ekipler, çamurluk kısmındaki gizli bölmede kaçak 760 paket sigara, 394 elektronik sigara ve 350 puro buldu.
Gözaltına alınan M.S, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.