Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Aksaray'da dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy ilçesi yakınlarında seyir halindeki minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına arkadan çarpmış, kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olmuş, minibüsteki 1 kişi de yaşamını yitirmişti.

Buradaki törene, şehidin annesi Ayşe, babası Muzaffer Özgür ve kardeşlerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

