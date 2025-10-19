Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolü kaybederek bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 22:45 Güncelleme: 19.10.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolü kaybederek bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AES 280 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Şekerdere mevkisi yakınlarında, kontrolü kaybedip bariyere çarparak takla attı.

        Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        "6-7 gol atabilirdik!"
        "6-7 gol atabilirdik!"
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
        Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Osmaniye'de "change araç" operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de "change araç" operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Özel Harekat polisleri, dualarla Suriye görevine uğurlandı
        Özel Harekat polisleri, dualarla Suriye görevine uğurlandı
        Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri dualarla uğurlandı
        Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri dualarla uğurlandı