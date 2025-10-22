Osmaniye'de devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı
Osmaniye'de minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 KV 242 plakalı yolcu minibüsü, Osmaniye-Bahçe kara yolunun Düziçi ilçesi yol ayrımında devrildi.
Kazada 13 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
