Osmaniye'ye yeni kurulacak mahalleye "Murat Kurum Bey" adı verilmesi planlanıyor

"İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazıyla yerleşen Osmaniyeli hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla, demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye Belediyemizin kasım ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanı'mız ve hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla 'Murat Kurum Bey Mahallesi' gündeme alınmıştır."

Belediyeden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşların kalıcı konutlarına yerleştiği alanın mahalle olacağı ve buraya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle "Murat Kurum Bey" adının verileceği belirtildi.

Osmaniye Belediyesi, kent merkezinde oluşturulacak bir mahalleye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adının verilmesinin planlandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.