Eski KAVAK Şube Başkanı Vayısoğlu için Kadirli ilçesinde anma programı düzenlendi
Eski Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Şube Başkanı İsmail Sefa Vayısoğlu, vefatının 18'inci yılında Kadirli ilçesinde anıldı.
KAVAK Genel Başkanı Mustafa Tufan, Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Vayısoğlu'nun, ilçede eğitim ve kültür gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
KAVAK Kadirli Şube Başkanı Duran İsaoğlu ise Vayısoğlu'nun yaşamı boyunca gerçekleştirdiği hizmetlerin unutulmayacağını belirtti.
Vayısoğlu'nun kızı Asiye Nuhoğlu'nun da konuştuğu programda, ilçede eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapan kişilere plaket takdim edildi.
Törene Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu da katıldı.
