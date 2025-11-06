Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Eski KAVAK Şube Başkanı Vayısoğlu için Kadirli ilçesinde anma programı düzenlendi

        Eski Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Şube Başkanı İsmail Sefa Vayısoğlu, vefatının 18'inci yılında Kadirli ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:15 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski KAVAK Şube Başkanı Vayısoğlu için Kadirli ilçesinde anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eski Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Şube Başkanı İsmail Sefa Vayısoğlu, vefatının 18'inci yılında Kadirli ilçesinde anıldı.

        KAVAK Genel Başkanı Mustafa Tufan, Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Vayısoğlu'nun, ilçede eğitim ve kültür gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

        KAVAK Kadirli Şube Başkanı Duran İsaoğlu ise Vayısoğlu'nun yaşamı boyunca gerçekleştirdiği hizmetlerin unutulmayacağını belirtti.

        Vayısoğlu'nun kızı Asiye Nuhoğlu'nun da konuştuğu programda, ilçede eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapan kişilere plaket takdim edildi.

        Törene Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de yol kenarına devrilen otomobildeki anne ile çocuğu yaralandı
        Osmaniye'de yol kenarına devrilen otomobildeki anne ile çocuğu yaralandı
        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'ye yeni kurulacak mahalleye "Murat Kurum Bey" adı verilmesi planla...
        Osmaniye'ye yeni kurulacak mahalleye "Murat Kurum Bey" adı verilmesi planla...
        Osmaniye'de öğrenciler tarihi caminin avlusunda kitap okudu
        Osmaniye'de öğrenciler tarihi caminin avlusunda kitap okudu
        Osmaniye'de vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran güvenlik görevlisi ödüllend...
        Osmaniye'de vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran güvenlik görevlisi ödüllend...
        Kısa boyluların karşılaştığı zorlukları tasarladıkları mobil oyunda anlatıy...
        Kısa boyluların karşılaştığı zorlukları tasarladıkları mobil oyunda anlatıy...