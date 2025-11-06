Eski KAVAK Şube Başkanı Vayısoğlu için Kadirli ilçesinde anma programı düzenlendi

Vayısoğlu'nun kızı Asiye Nuhoğlu'nun da konuştuğu programda, ilçede eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapan kişilere plaket takdim edildi.

KAVAK Genel Başkanı Mustafa Tufan, Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Vayısoğlu'nun, ilçede eğitim ve kültür gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

