Osmaniye'de 8 deprem köy konutu hak sahiplerine teslim edildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan köy konutlarından 8'inin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Pirsultanlı köyünde yapımı tamamlanan evler için düzenlenen törende, köyde önce 55 konutun teslim edildiğini, yeni evlerle bu sayının 63'e yükseldiğini söyledi.

Konutların teknik özelliklerini anlatan Yılmaz, "Konutlarımız 145 metrekare büyüklüğünde olup her biri için 19 ton demir kullanılarak inşa edilmiş, son derece sağlam, sağlıklı ve ömürlük yapılardır. Kıymetli hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde yaşayacakları konutlar hazırladık. Güle güle, mutluluk içinde oturmalarını diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz ve Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül tarafından 8 hak sahibine anahtarları verildi.