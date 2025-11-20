Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 8 deprem köy konutu hak sahiplerine teslim edildi

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan köy konutlarından 8'inin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

        Giriş: 20.11.2025 - 19:09 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:09
        Osmaniye'de 8 deprem köy konutu hak sahiplerine teslim edildi
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Pirsultanlı köyünde yapımı tamamlanan evler için düzenlenen törende, köyde önce 55 konutun teslim edildiğini, yeni evlerle bu sayının 63'e yükseldiğini söyledi.

        Konutların teknik özelliklerini anlatan Yılmaz, "Konutlarımız 145 metrekare büyüklüğünde olup her biri için 19 ton demir kullanılarak inşa edilmiş, son derece sağlam, sağlıklı ve ömürlük yapılardır. Kıymetli hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde yaşayacakları konutlar hazırladık. Güle güle, mutluluk içinde oturmalarını diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Yılmaz ve Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül tarafından 8 hak sahibine anahtarları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

