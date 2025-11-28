Osmaniye'de Down sendromlu kişiye temsili askerlik yaptırıldı

Temsili askerlik yapan Özdoğan'a Kaymakamı Hasan Kara ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Engin Akcan tarafından takdir belgesi verildi.

Selam durması ve tekmil vermesi öğretilen Özdoğan, daha sonra yol uygulamasına katılarak ehliyet ve kimlik kontrolü yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.