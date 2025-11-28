Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de Down sendromlu kişiye temsili askerlik yaptırıldı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Down sendromlu Hacı Kahya Özdoğan, 1 günlüğüne temsili askerlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:43 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de Down sendromlu kişiye temsili askerlik yaptırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Down sendromlu Hacı Kahya Özdoğan, 1 günlüğüne temsili askerlik yaptı.

        Yakınlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Özdoğan'a jandarma kıyafeti giydirildi.

        Selam durması ve tekmil vermesi öğretilen Özdoğan, daha sonra yol uygulamasına katılarak ehliyet ve kimlik kontrolü yaptı.

        Temsili askerlik yapan Özdoğan'a Kaymakamı Hasan Kara ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Engin Akcan tarafından takdir belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Öğretmenler, şehit ve depremde kaybedilen meslektaşları için fidan dikti
        Öğretmenler, şehit ve depremde kaybedilen meslektaşları için fidan dikti
        Osmaniye'de pazarda yankesicilik yapan 5 şüpheli, gizli bölmeli araçla yaka...
        Osmaniye'de pazarda yankesicilik yapan 5 şüpheli, gizli bölmeli araçla yaka...
        Osmaniye'de pazarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 5 zanlı tutukla...
        Osmaniye'de pazarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 5 zanlı tutukla...
        Osmaniye'de kadınlar el emeği ürünlerini hanımeli çarşısında sergiliyor
        Osmaniye'de kadınlar el emeği ürünlerini hanımeli çarşısında sergiliyor
        Mevsimi şaşıran incir ağaçları meyve verdi
        Mevsimi şaşıran incir ağaçları meyve verdi
        Kontrolden çıkan araç trafik levhalarına çarptı: 2 yaralı
        Kontrolden çıkan araç trafik levhalarına çarptı: 2 yaralı