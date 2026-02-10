Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

        Osmaniye'de acil tıp teknikeri, boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 13:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de acil tıp teknikeri, boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı.

        112 Acil Sağlık Merkezi'nde acil tıp teknikeri olarak çalışan İlyas Yıldır, ilk yardım eğitimi verdiği ofisinde yemek yerken boğazına yemek parçası kaçtı.

        Nefes alamayan Yıldır, göğsünü koltuğun kenarına hızlıca bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası yaptı.

        Yıldır, yaptığı manevrayla boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Olay ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kendi kendine Heimlich manevrası yapan İlyas Yıldır, AA muhabirine, ofiste yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan parçayla nefessiz kaldığını söyledi.

        Olay anında yanında kimsenin olmadığını anlatan Yıldır, "İlk yardım eğitmeni ve acil tıp teknikeri olmam vesilesiyle ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kendi kendime Heimlich manevrası yaptım. Bu olay tek başınayken nasıl müdahale edildiğine dair insanlara örnek olsun. Evde tek başına kendi imkanlarıyla kendilerini nasıl kurtarabilirler onun bir örneği oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Boğazına lokma kaçan sağlık çalışanı kendi uyguladığı Heimlich manevrasıyla...
        Boğazına lokma kaçan sağlık çalışanı kendi uyguladığı Heimlich manevrasıyla...
        Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutund...
        Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutund...
        Osmaniye'de devrilen TIR, alev alev yandı
        Osmaniye'de devrilen TIR, alev alev yandı
        Osmaniye'de otomobille çarpışan kamyonet yan yattı: 2 yaralı
        Osmaniye'de otomobille çarpışan kamyonet yan yattı: 2 yaralı
        Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Osmaniye'de seyir halindeki tır alev alev yandı
        Osmaniye'de seyir halindeki tır alev alev yandı