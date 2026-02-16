Kadirli ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında 21 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 21 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2-16 Şubat'ta yapılan uygulamalarda durdurulan araçlarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 80 obje, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 tüfek, 167 fişek, 110 gram esrar ile 101 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, bulunan suç unsurlarına ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İlçe genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 15 zanlı da yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.