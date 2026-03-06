Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de temaslarda bulundu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Osmaniye'de vatandaşlarla iftar yaptı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 20:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de temaslarda bulundu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Osmaniye'de vatandaşlarla iftar yaptı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.


        Bak, kentteki programları kapsamında AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kollarınca düzenlenen "İftara 5 Kala" etkinliğine katıldı.

        Program kapsamında trafikteki sürücülere ve yolculara kumanya dağıtan Bak, vatandaşlarla sohbet etti.

        Toprakkale Belediyesi ile AK Parti Toprakkale İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Bak, daha sonra Dağıstan Mahallesi'nde bir vatandaşın evinin bahçesinde verdiği iftara katıldı.

        Bakan Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden İsmail Kaba'yı Raufbey Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "12 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik"
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "12 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik"
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de konuştu:
        Osmaniye'de trafik kazalarında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
        Osmaniye'de trafik kazalarında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
        Öğrencilerden sürücülere hem sınav hem ikram
        Öğrencilerden sürücülere hem sınav hem ikram
        MEMLEKET SOFRASI - Osmaniye etli kömbesi
        MEMLEKET SOFRASI - Osmaniye etli kömbesi
        Osmaniye'de Yıldızlar Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
        Osmaniye'de Yıldızlar Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları yapıldı