        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de trafik kazalarında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 13:13
        Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda E.M. idaresindeki otomobil ile B.B'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle B.B'nin kullandığı otomobilde bulunan A.A.B. (3) ve A.B. (2) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde meydana gelen kazada da S.D. idaresindeki otomobil ile F.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleriyle otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

