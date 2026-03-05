MEMLEKET SOFRASI - Osmaniye etli kömbesi

EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - Osmaniye'nin öne çıkan lezzetlerinden etli kömbe, yöre halkı ve turistler tarafından beğeniyle tüketiliyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Osmaniye'de evlerde en çok hazırlanan yiyeceklerden etli kömbenin tarifi anlatıldı.



İnce hamurun arasına konulan kıyma, soğan ve baharatlı iç harcın pişirilmesiyle hazırlanan etli kömbe, kentte özel günlerde misafirlere ikram edilen lezzetler arasında ilk sıralarda yer alıyor.



Yöre halkı ve turistler tarafından beğeniyle tüketilen kömbe, hem göze hem damağa hitap ediyor.



Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Tülay Tekbıyık Barutçu, Çukurova'nın zengin mutfak kültürüne sahip Osmaniye'nin lezzetlerinden etli kömbenin evlerde genellikle özel günlerde misafirler için hazırlandığını söyledi.



Etli kömbenin tercihe göre 8, 10 ve 12 katlardan oluşan hamurdan yapıldığını belirten Barutçu, kömbenin tepsiyle fırında veya odun ateşinde pişirildiğini dile getirdi.



Osmaniye etli kömbesi için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:



Malzemeler (4 kişilik)



*Hamuru için



1 kilogram un

1 yemek kaşığı tuz

3 su bardağı ılık su

*Kıymalı harç için



500 gram kuzu kıyma

9-10 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

2 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı tuz

*Üzerine sürmek için



2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Yapılışı

