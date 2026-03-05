MEMLEKET SOFRASI - Osmaniye etli kömbesi
EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - Osmaniye'nin öne çıkan lezzetlerinden etli kömbe, yöre halkı ve turistler tarafından beğeniyle tüketiliyor.
Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Osmaniye'de evlerde en çok hazırlanan yiyeceklerden etli kömbenin tarifi anlatıldı.
İnce hamurun arasına konulan kıyma, soğan ve baharatlı iç harcın pişirilmesiyle hazırlanan etli kömbe, kentte özel günlerde misafirlere ikram edilen lezzetler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Yöre halkı ve turistler tarafından beğeniyle tüketilen kömbe, hem göze hem damağa hitap ediyor.
Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Tülay Tekbıyık Barutçu, Çukurova'nın zengin mutfak kültürüne sahip Osmaniye'nin lezzetlerinden etli kömbenin evlerde genellikle özel günlerde misafirler için hazırlandığını söyledi.
Etli kömbenin tercihe göre 8, 10 ve 12 katlardan oluşan hamurdan yapıldığını belirten Barutçu, kömbenin tepsiyle fırında veya odun ateşinde pişirildiğini dile getirdi.
Osmaniye etli kömbesi için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:
Malzemeler (4 kişilik)
*Hamuru için
- 1 kilogram un
- 1 yemek kaşığı tuz
- 3 su bardağı ılık su
*Kıymalı harç için
- 500 gram kuzu kıyma
- 9-10 orta boy soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
- 2 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 2 tatlı kaşığı tuz
*Üzerine sürmek için
- 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
Yapılışı
- Derin bir kabın içerisine un, tuz ve su konularak kulak memesi kıvamında hamur elde edilir.
- Hamur yarım saat dinlendirildikten sonra 8, 10 veya 12 eşit parçaya ayrılıp bezeler haline getirilir.
- İç malzemesi için ayçiçeği yağı, soğan, kıyma, biber salçası, karabiber, pul biber ve tuz ilave edilip, ateşte veya ocakta kavrulur.
- Tepsisinin tabanı sıvı yağ ile yağlanır ve ince açılan yufka tepsiye yayılır.
- Üzerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürülür. Aynı işlem tüm yufkalara uygulanır.
- 10 katlı hamur için ara kata kıyma harcı eklenir. (12 katlı hamurda 4 ve 8'inci katlara iki kez kıyma harcı eklenebilir)
- Kömbenin üzerine ise ayçiçeği yağı elle veya fırça yardımıyla tamamen yayılır.
- Etli kömbe fırına konulmadan önce baklava dilimi şeklinde dilimlenir.
- Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede yaklaşık bir saat pişirilen kömbe, servise hazır hale gelir.
