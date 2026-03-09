Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı

        AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Sumbas ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 20:13 Güncelleme:
        AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı

        AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Sumbas ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        Gülsoy, İl Genel Meclis Üyesi Türker Alişan tarafından Kızılömerli köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar dua etti.

        Sohbet ettiği vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Gülsoy, ramazanda paylaşma ve dayanışma ruhunun en güzel şekilde yaşandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Rekortmen atlet Timur Er, ilk uluslararası madalyasını İtalya'da kazanmak i...
        Rekortmen atlet Timur Er, ilk uluslararası madalyasını İtalya'da kazanmak i...
        Osmaniye'de öğrenciler Kadınlar Günü'nde gül şeklinde mum dağıttı
        Osmaniye'de öğrenciler Kadınlar Günü'nde gül şeklinde mum dağıttı
        Savaşın içinden doğan sanatçı: Kadınların hikayesini tuvale yansıtıyor
        Savaşın içinden doğan sanatçı: Kadınların hikayesini tuvale yansıtıyor
        Kadirli OSB'de tavuk fabrikasında çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü
        Kadirli OSB'de tavuk fabrikasında çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangın kontrol altına...