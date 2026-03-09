Canlı
        Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 14:59
        Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kadirli-Adana kara yolunda plakaları öğrenilemeyen T.K. idaresindeki otomobil ile S.Ç'nin kullandığı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan T.K. sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

