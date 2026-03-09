Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kadirli-Adana kara yolunda plakaları öğrenilemeyen T.K. idaresindeki otomobil ile S.Ç'nin kullandığı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.K. sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

