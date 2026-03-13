Adana Orman Bölge Müdürü Etli, Osmaniye'de iftar programına katıldı

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Etli, Çiçeklidere köyünde düzenlenen iftar programında, köy sakinleriyle ramazanın bereketini aynı sofrada paylaştıklarını belirtti. Programa, Sumbas Kaymakamı Hakan Kara ile Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık​​​​​​​ da katıldı.

