Okul bahçesinde zeytin hasadı Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine 10 yıl önce öğrenciler tarafından dikilen zeytinler hasat edildi Elde edilecek 400-450 litre zeytinyağı yatılı öğrenciler tarafından yemeklerde ve kahvaltıda tüketilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okul bahçesinde zeytin hasadı Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu ...

İHA

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine 10 yıl önce öğrenciler tarafından dikilen zeytinler hasat edildi.

Okul bahçesinde zeytin hasadı Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine 10 yıl önce öğrenciler tarafından dikilen zeytinler hasat edildi Elde edilecek 400-450 litre zeytinyağı yatılı öğrenciler tarafından yemeklerde ve kahvaltıda tüketilecek

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde bulunan Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine 10 yıl önce öğrenciler tarafından dikilen zeytinler hasat edildi.
Sumbas’ta öğrenciler hem zeytin topladı hem de sağlık deposunun yararlarını öğrendi. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenleriyle katıldığı hasat etkinliği İlçe Kaymakamı İdil Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüksel Aydın, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Doğan, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Özkale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Sert ile okul müdürü Osman Avcıoğlu da katılarak öğrencilerle birlikte zeytin topladı. Her bir zeytin ağacının ekonomik değeri olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden okul müdürü Avcıoğlu, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz 2023 Vizyonu kapsamında yaparak ve yaşayarak uygulama bahçemizde zeytin toplama şenliği düzenledik. Zeytin ağacına sahip bir okul, dünyanın en şanslı okuludur. Onu koruyan ve nimetinden faydalanan bir okul ise dünyanın en iyi okuludur. Bugün burada hem dünyanın en şanslı hem de en iyi öğrencileriyle birlikteyiz. Onlar sahip oldukları zeytin ağaçlarına sahip çıkıyor, koruyor ve üretime katkıda bulunuyor” dedi.
Okul bahçesinde 400 fidan olduğunu ve yaklaşık 400 450 litre zeytinyağı almayı hedeflediklerini söyleyen Avcıoğlu, "Zeytinlerimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde bakımlarını düzenli yapıyoruz. Suni gübre ve tarım ilacı kullanmadan yüzde 100 doğal organik olarak yağını çıkartıp pansiyonumuzda kalan öğrencilere yemeklerde ve sabah kahvaltılarında tüketmelerini sağlayacağız” diye konuştu.
Öğrencilerden Sema İnce, zeytin ağaçlarından toplandıkları zeytinin okul mutfağında değerlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.
Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sumbas Gazi İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı hasat şenliğinde doğaya dönüş yaşanırken, 220 öğrenci aynı anda zeytin topladı.

OSMANİYE

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e yükseldi
YEREL HABERLER DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e yükseldi
Denize kıyısı olmayan kentte, balık tutmak için yarıştılar
YEREL HABERLER Denize kıyısı olmayan kentte, balık tutmak için ...
Osmaniyespor FK - Altındağ Belediyespor: 3-2
YEREL HABERLER Osmaniyespor FK - Altındağ Belediyespor: 3-2
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ ...
Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde Osmaniye'de anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde Osmaniye'de ...
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
(Düzeltme) Osmaniye’de DEAŞ operasyonu:7 gözaltı DEAŞ'ın yakalanan zekat emiri ve üst düzey yöneticileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Osmaniye’de DEAŞ operasyonu:7 ...
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu:7 gözaltı DEAŞ'ın yakalanan zekat emiri ve üst düzey yöneticileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de DEAŞ operasyonu:7 gözaltı DEAŞ'ın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu