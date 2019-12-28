Cin zannettiği kızını öldürdü Osmaniye'de babası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadının cinayetinde şok ayrıntılar ortaya çıktı Zanlı, "Ben kızımı vurmadım. Benim vurduğum kişi bir adamdı" diyerek kızını öldürdüğünü kabul etmedi

Osmaniye'de 23 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğba Kaya'nın öz babası tarafından cin zannedilerek silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Baba İsmail Kaya, 23 yaşında 2 çocuk annesi kızı Tuğba Kaya’nın yaşadığı eve geldikten bir süre sonra evden silah sesi duyan komşular, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Tuğba Kaya’yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kadını Osmaniye’de özel bir hastaneye götürdü. Ancak Tuğba Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen Tuğba Kaya'nın babası 65 yaşındaki İsmail Kaya, cinayette kullandığı tabanca ile polise giderek "Ben bir adam öldürdüm. İnsan kılığına girmiş bir cindi" diyerek polise teslim oldu. Cinayetin ardından ise ilginç detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre, hayvancılık işi ile uğraşan İsmail Kaya, sabah erken saatlerde cinayeti işlediği evin yakınındaki çiftlik evinde tarlada gezerken çamur olan tarlaya saplandı. Üzeri çamur haldeyken çiftlik evine gelen İsmail Kaya, üzeri neden çamur olduğunu soran yakınına "Tarlada cin gördüm. Şimdi onları vuracağım" diyerek tabancasını alıp tekrar tarlaya gitti. Tarlada 15 el rastgele ateş eden İsmail Kaya, evin yakınlarına geri dönüp tabancasını yeniden doldurdu. Aynı zamanda komşusu olan kızı Tuğba Kaya'nın evinin önüne gelen yaşlı adam, burada damadı Kadir Kaya ve yeğeni ile karşılaştı. Bir süre onlarla sohbet eden yaşlı adam o esnada kahvaltı için hazırlık yapan kızı Tuğba Kaya'yı karşısında görünce tabancasını çekip kızının başına ateş ederek arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştı. Polise gidip "Teslim olmaya geldim. Ben bir adam öldürdüm. Ama o bir cindi insan kılığına girmiş" diyerek teslim oldu. Gözaltına alınan İsmail Kaya'ya sorgusunun ardından yakınları ile görüşme izni verildi. Telefon ile bir yakınıyla görüşen yaşlı adama kızını vurduğu ve öldüğü söylendi. Gözyaşlarına boğulan İsmail Kaya, "Ben kızımı vurmadım. Benim vurduğum kişi bir adamdı" diyerek kızını öldürdüğünü kabul etmedi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biri 1,5 diğeri 5 yaşında olan iki çocuk annesi Tuğba Kaya'nın cenazesi ise Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

OSMANİYE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:14

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