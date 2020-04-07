Düziçi’ne giriş-çıkışlar tek yoldan yapılacak

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine girişçıkışların bundan sonra tek bir noktadan yapılacağı bildirildi.

Kaymakam Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını daha iyi korumak adına, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, alınan kararların etkinliğinin artırılarak, virüsün yayılmasını engellemek, toplumun sağlığı ve kamu düzenini korumak için ek tedbirler alındığını belirtti. Almalı, "Yeni tedbirlerle DüziçiOsmaniye yolu Ellek Beldesi Şekerdere köyü çıkışı, Düziçi Osmaniye yolu Karagedik köyü çıkışı, DüziçiKadirli yolu Arslantaş barajı köprüsü, DüziçiAndırın yolu köprüsü ile DüziçiBahçe yolu Söğütlügöl köyüMercanlar köyü yol ayrımı geçici süreliğine ulaşıma kapatılmıştır. Alınan bu kararlar ile Düziçi ilçesine giriş ve çıkışlar sadece Düziçi Osmaniye D400 yolu üzerinden sağlanacaktır” dedi.

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