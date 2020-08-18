Kadirli’de 1 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Kadirli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kerimli köyünün ve Kümbet köyü Göçmenler mahallesi karantina altına alındı.

Kerimli köyünde bir kişinin Covid19 sebebiyle hayatını kaybetmesi ve 2 yakınında covid19 testinin pozitif çıkarak yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesinden dolayı Kadirli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Ağustos gece yarısından itibaren 14 gün süre ile köye giriş ve çıkışların sınırlandırılarak karantina altına alınmasına karar verildi. Ayrıca yine ilçeye bağlı Kümbet köyü Göçmenler mahallesi ile ilgili de 14 gün süre ile karantina kararı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.