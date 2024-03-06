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        Adana'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye'de defnedildi

        Adana'da otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 19:41 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:44
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        Adana'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye'de defnedildi
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        Adana'da otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri Osmaniye'de toprağa verildi.

        Yüreğir ilçesinde dün meydana gelen kazada ölen Hayriye (50) ve oğlu Mehmet Can Andırın'ın (27) cenazeleri, morgdaki işlemler sonrasında Osmaniye'deki Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

        Buradaki cenaze namazına baba İsmail Andırın, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Namazın kılınmasının ardından anne ve oğlunun naaşları, mezarlığa defnedildi.

        Yüreğir ilçesi Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda, E.İ. idaresindeki 01 S 0559 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüyle çarpışan 06 AD 6330 otomobilin sürücüsü Mehmet Can Andırın ve araçta bulunan annesi hayatını kaybetmiş, servisteki 14 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

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