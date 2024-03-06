Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Alışveriş siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan hükümlü yakalandı

        OSMANİYE'de alışveriş sitelerinde marka ürünleri satışa sunup ödemelerini almasına rağmen ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yapan Hüseyin Yaprak (22) yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alışveriş siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE’de alışveriş sitelerinde marka ürünleri satışa sunup ödemelerini almasına rağmen ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yapan Hüseyin Yaprak (22) yakalandı. 56 yıl hapis cezasıyla aranan Yaprak, tutuklanıp cezaevine kondu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, internet üzerinden alışveriş sitelerini kullanarak marka ürünleri satışa sunup ödemelerini almasına rağmen ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yakalanmamak için sürekli farklı isimler kullanarak farklı adreslerde kaldığı saptanan şüphelinin Hüseyin Yaprak olduğu tespit edildi. Yaprak’ın Osmaniye, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Iğdır, İstanbul, Mersin, İzmir, Kütahya, Erzurum, Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Bitlis, Karabük, Düzce, Elazığ, Kastamonu, Mardin, Uşak ve Bingöl’de vatandaşları internet üzerinden dolandırdığı tespit edildi. Hüseyin Yaprak’ın toplam 37 mahkeme tarafından dolandırıcılık suçundan 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Yaprak fiziki takip sonrası Fakıuşağı Mahallesi'nde kaldığı adrese yapılan operasyon ile yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Yaprak, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
        Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendir...
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendir...
        Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
        Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
        Osmaniye'de kadınlar arası bocce turnuvası organize edildi
        Osmaniye'de kadınlar arası bocce turnuvası organize edildi
        Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçir...
        Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçir...