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        Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

        Osmaniye'de iki organize suç örgütüne yönelik Mahzen-3 operasyonunda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilen silah, mühimmat, uyuşturucu ve para sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:09
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        Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
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        Osmaniye'de iki organize suç örgütüne yönelik Mahzen-3 operasyonunda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilen silah, mühimmat, uyuşturucu ve para sergilendi.

        Osmaniye'de 4 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da arasında olduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda, ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilen 6️1 ruhsatsız tabanca, 3️2 tüfek, 1️,5 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ile parayı sergiledi.

        - Operasyon

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın elebaşı olduğu iki organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevli memura mukavemet, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarını işlediklerini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda 6️1 ruhsatsız tabanca, 3️2 tüfek, 1️,5 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve paraya da el konulduğunu ifade etmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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