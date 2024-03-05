Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şubatta gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını anlattı.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şubatta gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını anlattı.
Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay 1410 asayiş olayıyla ilgili yakalanan 907 şüpheliden 65'inin tutuklandığını bildirdi.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında gözaltına alınan 213 zanlıdan 39'unun tutuklandığını belirten Yılmaz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 11 şüpheliden 6'sının cezaevine gönderildiğini dile getirdi.
Yılmaz, haklın huzurunu kaçıranlara ve organize suç örgütlerine "göz açtırmayacaklarını" kaydetti.
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