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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şubatta gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:10
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şubatta gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını anlattı.

        Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay 1410 asayiş olayıyla ilgili yakalanan 907 şüpheliden 65'inin tutuklandığını bildirdi.

        Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında gözaltına alınan 213 zanlıdan 39'unun tutuklandığını belirten Yılmaz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 11 şüpheliden 6'sının cezaevine gönderildiğini dile getirdi.

        Yılmaz, haklın huzurunu kaçıranlara ve organize suç örgütlerine "göz açtırmayacaklarını" kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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