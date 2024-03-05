Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay 1410 asayiş olayıyla ilgili yakalanan 907 şüpheliden 65'inin tutuklandığını bildirdi.

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