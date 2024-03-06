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        Servis midibüsüyle çarpışan otomobilde ölen anne- oğul, havalimanına gidiyormuş

        ADANA'da dün refüje vurup takla attıktan sonra karşı şeride geçip, işçi servis midibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Can Andırın (26) ile yanındaki annesi Hayriye Andırın (50), Osmaniye'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:15
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        Servis midibüsüyle çarpışan otomobilde ölen anne- oğul, havalimanına gidiyormuş
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        ADANA’da dün refüje vurup takla attıktan sonra karşı şeride geçip, işçi servis midibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Can Andırın (26) ile yanındaki annesi Hayriye Andırın (50), Osmaniye’de toprağa verildi. Hayriye Andırın'ın, İstanbul'da yaşayan kızını ziyaret etmek için oğluyla birlikte havalimanına giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolu Acıdere mevkisinde meydana geldi. Adana yönüne giden Mehmet Can Andırın yönetimindeki 06 AD 6330 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobil, fabrika işçilerini taşıyan 01 S 0559 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Andırın ile yanındaki annesi Hayriye Andırın itfaiye tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen Andırın ailesinin yakınları, gözyaşı döktü. Kazada yaralanan midibüs sürücüsü E.İ. ile 13 işçi ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Mehmet Can Andırın ile annesi Hayriye Andırın’ın cansız bedenleri, morgdaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Osmaniye'ye getirildi. Anne-oğulun cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hayriye Andırın'ın, İstanbul'da yaşayan kızını ziyaret etmek için oğluyla birlikte havalimanına giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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