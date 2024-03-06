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        Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı

        Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:12 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:19
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        Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı
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        Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı.

        Öğleden sonra başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde ekili tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı.

        Yağışların gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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