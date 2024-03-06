Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı

Yağışların gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde ekili tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı.

Öğleden sonra başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı.

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