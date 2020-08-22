Osmaniye'de piknik alanında yangın; söndürmeye vatandaşlar da destek verdi



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, piknik alanı olarak kullanılan Sülemiş Çamlığı'nda çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına piknikçiler de destek verdi.

İlçe merkezinde bulunan Sülemiş Çamlığı'nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kadirli Belediyesi'ne ait turistik tesislerin de bulunduğu alanda çıkan yangına 3 arazöz, 5 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye personeli müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 10 dönüm alana yayıldı. Piknik yapan vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekipleri, yangını bir saatte kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangın sırasında çamlıktaki turistik tesisler ile çay bahçesi, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ile Belediye Başkanı Ömer Tarhan bölgeye gelerek, görevlilerden bilgi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-08-22 15:57:18



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