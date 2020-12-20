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Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Covid-19’u yenen vatandaşlarımızı plazma bağışına davet ediyorum"

İHA

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Covid-19’u yenen vatandaşlarımızı plazma bağışına davet ediyorum"

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Covid19 geçirmiş vatandaşları plazma bağışçısı olmaya davet etti.
Osmaniye’de korona virüsü atlatarak sağlıklarına kavuşan vatandaşlara immun plazma bağışçısı olmaları hususunda çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, bağışçı olmaları için şimdiye kadar 135 kişiyle iletişime geçildiğini kaydetti. Bağış çalışmaları hakkında bilgiler veren Öznavruz, "Ülkemizde ihtiyaç duyan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda bakanlığımız tarafından pandemi sürecinin başlarında çalışmalar başlatılmış ve 'Covid19 İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi' hazırlanmıştır. Bu doğrultuda müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde 'Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi' haziran ayında kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana 135 vatandaşımızla iletişime geçilerek bağışçı olmak üzere gerekli farkındalık eğitimi verilerek gönüllü olmaları için önerilerde bulunulmuştur" diye konuştu.

“Bağışçı olmaları için 135 kişiyle iletişime geçildi”
Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğu ilk günden bu yana sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Öznavruz, "Merkezde görevli personellerimiz bakanlığımız ve Kızılay algoritmasına uygun Covid19 hastalığını tedavisi görüp iyileşen hastaların immün plazma bağışı olmaları konusunda telefon ile görüşme yapmakta ve bağışa davet etmektedirler. İmmun Plazma Bağışı Sistemi randevulu sistem olarak hizmet vermektedir. Şu an ilimizde bağışçı olmayı kabul eden vatandaşlarımız için müdürlüğümüz 'Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi' koordinesinde ülkemizde 16 bağış noktasından biri olan Adana ilindeki Kızılay bağış noktasında immun plazma bağışı alınmaktadır. İlimizde bağışçı olmaları için 135 vatandaşımızla iletişime geçilmiştir. Bu vatandaşlarımızdan bağışçı olanlara teşekkürü bir borç bilir, Covid19 geçirmiş vatandaşlarımız müdürlüğümüz Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezimiz tarafından telefon ile aranıldığında plazma bağışçısı olmaya davet ediyorum” dedi.

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