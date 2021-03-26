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Rektör Prof. Dr. Uzun: "OKÜ’yü Türkiye’nin önde gelen üniversitesi yapacağız"

İHA

Rektör Prof. Dr. Uzun: "OKÜ’yü Türkiye’nin önde gelen üniversitesi yapacağız"

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, “Bizim çalışma felsefemiz üniversitemizi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasına sokmaktır. Bunu da kademeli bir biçimde bölgemizde önde gelen, özellikle bazı alanlarda Türkiye’deki tek ya da ilk sıralardaki üniversiteler haline getireceğiz. Bu noktada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” dedi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye’de görev yapan ulusa ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasına üniversitenin kuruluşuyla ilgili bilgiler vererek başlayan Rektör Prof. Dr. Uzun OKÜ için gerçekleştirmek istediği projelerden bahsetti. OKÜ’nün bir şehir üniversitesi olduğunun altını çizen Uzun, hedeflerinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasına girdirmek istediğini söyledi.

“Mesaimize Osmaniye’ye hizmet etme aşkı ve şevkiyle başladık”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne 6 Şubat 2021 tarihi itibariyle Rektör olarak atandığını ifade ederek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, “OKÜ Rektörlüğüne atandıktan sonra hızlı bir şekilde ekibimizi oluşturduk ve çalışmaya başladık. Bu şehirde olmaktan, yaşamaktan, bu şehre hizmet etmekten ve OKÜ Rektörü olarak görev yapmaktan onur duyuyorum. Osmaniye çok önemli bir kent. Tarihi bir geçmişi olan kadim uygarlıkların kavşak noktasında yer alıyor. Doğası, ekonomisi, Türkiye’ye olan katkılarına baktığımızda ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ayrı bir heyecanımız var. Aynı zamanda bu durum bize ayrı bir sorumlulukta yüklüyor. Ben ve çalışma arkadaşlarım bu sorumluluğun bilincinde olarak ülkemize, milletimize, devletimize ve Osmaniye’mize hizmet etme aşkı ve şevkiyle her gün mesaimize başlıyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“OKÜ’yü Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasına girdireceğiz”
OKÜ için hedeflediği projeden bahseden Rektör Uzun, “Bizim çalışma felsefemiz, üniversitemizi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasına sokmaktır. Bunu da kademeli bir biçimde bölgemizde önde gelen, özellikle bazı alanlarda Türkiye’deki tek ya da ilk sıralardaki üniversiteler haline getireceğiz. Bu noktada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Üniversiteler eskiden olduğu gibi her alanda öne çıkan eğitim kurumu olmaktan çıktı. Biraz daha rekabet potansiyeli yüksek alanlara yoğunlaşma durumu söz konusu oldu. Biz de çekirdek rekabet unsuru ortaya koyarak bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde çok değerli akademik personel potansiyelimiz bulunuyor. Hepsi alanında çok önemli noktalarda yer alıyorlar. Araştırma görevlisinden tutun profesörüne kadar hepsi alanında yetkin arkadaşlarımız. Ülkemizin bilimsel hayatına çok önemli katkılar sunduklarını söyleyebilirim. Bizim amacımız buradaki bu kapasiteyi olduğu kadar maksimum seviyeye çıkarmak. Akademisyen arkadaşlarımızla birlikte ortak akıl doğrultusunda çalışarak özellikle bilimsel yayın, proje üretimi ve diğer alanlarda akademik faaliyetlerde hızımızı artıracağız. Çünkü üniversiteler arasında dünyada çok büyük ve sert bir rekabet yaşanıyor. Biz de bu anlamda bu rekabetten geri kalmamak adına bütün gücümüzü, enerjimizi kullanmak durumundayız. Bu noktada tabi ki çok güçlü bir potansiyelimiz var. Hem idari hem de akademik personelimiz genç, yetkin ve dinamik bir yapıya sahip. O nedenle biz kısa sürede bunu başaracağız” diye konuştu.

“Üniversiteler şehirle bütünleşen birimlerdir”
OKÜ isminin birçok alanda Türkiye’de ve dünyada isminin duyulacağını ifade eden, “Osmaniye’mizin üniversitesi çok daha iyi noktalara gelecek, adını birçok alanda Türkiye’de ve dünyada duyuracaktır. Buna inancım tamdır. Çalışmalarımızı bu noktada sürdürüyoruz. Tabi ki bu noktada devletimizin diğer üniversitelere olduğu gibi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne de desteği var. Gelir getirici unsurları da devreye sokacağız. Üniversiteler şehirlerle bütünleşen birimlerdir. Biz bu bütünleşmeyi daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye’nin Üniversitesidir. Bu noktada kentimizle çok yakın irtibat içerisinde olacağız ve bu bütünleşmeyi daha yüksek düzeylere çıkaracağız. Bunu da şehirdeki tüm paydaşlarımızla, hemşerilerimizle birlikte konuşarak ve planlarını yaparak yapmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“OKÜ bir şehir üniversitesidir”
Üniversiteyi daha yükseklere taşımak için gerekli tüm faaliyetleri yapacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Uzun, “Üniversiteler kentlere çok önemli değerler katıyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda çok değerli katkıları var. Bizde sizlerle bu katkıları acaba nasıl daha yüksek düzeylere çıkarırız onun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. OKÜ, bir şehir üniversitesidir. Şehrin içerisinde yer alan bir üniversitedir. Bu da bizim için ayrı bir avantaj sağlıyor. Bu bütünleşmenin daha kolaylıkla daha üst düzeylere çıkarılabileceğine ben inanıyorum. Bu nedenle kentimizde yaşayan bütün arkadaşlarımızla, hemşerilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, iktisadi faaliyet yürüten bütün işletmelerimizle çok yakın ilişkiler içerisinde olacak Üniversitemizi daha yükseklere taşımak amacıyla gereken tüm faaliyetleri yapacağız. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızı üniversitemize davet ediyorum. Üniversitemiz için ne yapılabilir? Bunu hep beraber düşünelim, tartışalım ve elimizden gelen desteği esirgemeyelim. Çünkü Üniversite, bizim Üniversitemiz. Daha iyi bir Üniversite daha güçlü bir Üniversite ve güçlü bir kent Üniversitesi ortaya çıkarmak istiyorsak, kendi imkânlarımızı da mutlaka devreye sokmamız gerekiyor. Bu katkılarda çok değerlidir, kutsaldır. Adımızı sonsuza dek yaşatacak durumdur. Bizim sayılarımızı artırma projelerimiz var. Bu da paralelinde öğrenci sayımızın artmasını getirecek. Kentte de birtakım buna uyumlu düzenlemelerin, değişimlerin yapılması gerekir, bunu da devletimizin bütün kurumlarıyla yakın işbirliği içerisinde yapacağımıza ben yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Akıl akıldan üstündür, ortak akıl bizim çok önemli çalışma ilkemizdir”
“Basın bizim için çok önemlidir” diyen Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, “Medyadaki arkadaşlarımızın hepsi değerli insanlar. Çok önemli bir kamu hizmeti ifa ediyorsunuz. Halkın haber alma özgürlüğünün kullanılması adına önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Basın, bu işleri de oldukça da fedakâr bir şekilde yürütüyor ve emek harcıyor. Görevde olduğumuz süre içerisinde basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte çok yakın işbirliği içerisinde olacağız. Her türlü desteğe ve katkıya her zaman açığız. Akıl akıldan üstündür, ortak akıl bizim çok önemli çalışma ilkemizdir. İnşallah hep beraber verimli, güzel, karşılıklı işbirliğine ve anlayışına dayalı çalışma süreci geçireceğimize inanıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularının cevaplanmasından sonra çekilen hatıra fotoğrafı ile toplantı sona erdi.
Toplantıya Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ve Prof. Dr. Coşkun Özalp, Osmaniye İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç, OKÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Şube Müdürü Fatma Ablay, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ali Cihangir ile ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

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