3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (3)

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TUTUKLANDI

Osmaniye'de, eşi Süleyman Usta ile görümcesi Ela Usta'yı tüfekle vurarak, öldüren Gülten Usta, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İfadesinde, 9 yıllık eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını öne süren Usta, görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-10 17:38:26



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