Çalıntı motosikletle inşaattan kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

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İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları motosikletle gittikleri inşaat alanından da kablo hırsızlığı yapan E.Ç. (26) ve E.Y. (24), operasyonla yakalandı.

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler, yaklaşık 500 metre uzunluğunda bakır kablonun yerinde olmadığını fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine jandarmayla koordineli çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen E.Ç. ve E.Y., motosikletle arka sepetteki kablolar ile seyir halindeyken Kanlıgeçit mevkisi uygulama noktasında durduruldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen kablo ise inşaat yetkililerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL

2021-06-12 13:35:57



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