OKÜ’de mezuniyet coşkusu Korona virüs nedeniyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenemeyen 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte coşkulu bir şekilde gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKÜ’de mezuniyet coşkusu Korona virüs nedeniyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenemeyen 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte coşkulu bir şekilde gerçekleşti

İHA

OKÜ’de mezuniyet coşkusu Korona virüs nedeniyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenemeyen 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte coşkulu bir şekilde gerçekleşti

Korona virüs nedeniyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenemeyen ‘20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Törende bir araya gelen yüzlerce mezun öğrenci gökyüzüne fırlattıkları keplerle renkli görüntüler oluştururken tören sonunda verilen konserle birlikte öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendi.
Tüm dünyayı kısa zaman içerisinde etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan '20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni' 20212022 EğitimÖğretim yılının açılmasının ardından yapıldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi stadyumunda düzenlenen 20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören protokol konuşmalarıyla devam etti. Dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından ödüllerin verilmesinin ardından öğrenciler için hazırlanan mezuniyet kütüklerine birincilerin isimleri çakıldı.
Lisansüstü Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Kadirli Uygulamalı bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu ve Osmaniye Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan yüzlerce öğrenci bir araya gelerek keplerini gökyüzüyle buluşturdu. Kep atma törenin ardından öğrenciler verilen konserle birlikte aileleriyle doyasıya eğlendiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demir kesme makasıyla markete girmek istedi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Demir kesme makasıyla markete girmek istedi; o anlar ...
Osmaniye’deki orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Osmaniye’deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Okuldan hırsızlık şüphelileri kamerada
YEREL HABERLER Okuldan hırsızlık şüphelileri kamerada
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
Osmaniye’de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlenecek
YEREL HABERLER Osmaniye’de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' ...
Kaymakam Taşkıran pandemi kurallarına uyulmasını istedi
YEREL HABERLER Kaymakam Taşkıran pandemi kurallarına uyulmasını ...
'Börü', yerli ve milli duruşuyla göz kamaştırıyor Osmaniye'de üniversite öğrencilerinin tasarladığı elektrikli otomobil 'Börü' 6 ayda yapıldı
YEREL HABERLER 'Börü', yerli ve milli duruşuyla göz ...
Osmaniye’de evlere dadanan salça hırsızı yakalandı Hırsızın salça ve tesisat malzemesi çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Osmaniye’de evlere dadanan salça hırsızı ...
Çalınan elektrikli bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan elektrikli bisiklet bulunarak sahibine teslim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.