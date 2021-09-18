OKÜ’de mezuniyet coşkusu Korona virüs nedeniyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenemeyen 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte coşkulu bir şekilde gerçekleşti

Korona virüs nedeniyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenemeyen ‘20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Törende bir araya gelen yüzlerce mezun öğrenci gökyüzüne fırlattıkları keplerle renkli görüntüler oluştururken tören sonunda verilen konserle birlikte öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Tüm dünyayı kısa zaman içerisinde etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan '20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni' 20212022 EğitimÖğretim yılının açılmasının ardından yapıldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi stadyumunda düzenlenen 20202021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören protokol konuşmalarıyla devam etti. Dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından ödüllerin verilmesinin ardından öğrenciler için hazırlanan mezuniyet kütüklerine birincilerin isimleri çakıldı.

Lisansüstü Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Kadirli Uygulamalı bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu ve Osmaniye Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan yüzlerce öğrenci bir araya gelerek keplerini gökyüzüyle buluşturdu. Kep atma törenin ardından öğrenciler verilen konserle birlikte aileleriyle doyasıya eğlendiler.

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