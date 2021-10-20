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Osmaniye’de korona denetimi Denetimlerde aşının önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, esnafın kapanmaması için mücadele ettiklerini söyledi

İHA

Osmaniye’de korona denetimi Denetimlerde aşının önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, esnafın kapanmaması için mücadele ettiklerini söyledi

Sağlık Bakanlığınca haftalık olarak açıklanan insidans haritasında vaka sayılarında düşüş ve yükseliş yaşanan Osmaniye’de korona virüs denetimi yapıldı. Denetimlerde aşının önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, esnafın kapanmaması için mücadele ettiklerini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan vaka sayılarında geçen hafta 100 binde 150,94 oranla düşüş yaşanırken son açıklanan insidans haritasında 100 binde 172,45 oranla vaka sayıları tekrardan yükselişe geçti. Göreve başladığı günden beri korona virüsle sahada mücadele içerisinde olan Vali Erdinç Yılmaz, esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerinde korona virüsle mücadelede aşının önemi dikkat çeken Vali Yılmaz, denetimlerinin ardından esnaf ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlara ‘Aşınızı oldunuz mu?’ diye sordu.
Korona virüsle mücadelede tedbirlere uyarak ve aşı yaptırarak iyi sonuçlar alabileceklerini ifade eden Vali Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu bütün alanları, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bu mücadelede mutlaka tedbirlere uyarak, aşılarımızı yaptırarak sonuç alabileceğimizin farkındayız. Özellikle eğitim öğretimin aksamaması için 12 yaş ve 12 yaş üzerindeki çocuklarımızın aşılarının yapılması bu mücadelede çok önem arz ediyor. Dolayısıyla öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizin bu hususa önem vermeleri, öğrencilerimizin aşılarını yaptırmaları eğitim öğretimin devamı açısından gerekli. İnşallah bu mücadeleyi, hep beraber tedbirlere uyarak bir an evvel aşılarımızı olarak sonuçlandıracağız” diye konuştu.
Vali Erdinç Yılmaz’a denetimlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili ve Bilgi İşlem Şube Müdürü Muhammed Yunus Taş eşlik etti.

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