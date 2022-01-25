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11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 5-6. sınıf kategoride soruların tamamını cevaplayarak dünya birincisi oldu 39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin atıldığı yarışmada dünya birincisi olan Akkuş’un hedefinde diş doktoru olmak var

İHA

11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 5-6. sınıf kategoride soruların tamamını cevaplayarak dünya birincisi oldu 39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin atıldığı yarışmada dünya birincisi olan Akkuş’un hedefinde diş doktoru olmak var

Osmaniye'de Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 56. sınıf kategoride soruların tamamını cevaplayarak dünya birincisi oldu. 39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin katıldığı yarışmada dünya birincisi olan Akkuş’un hedefinde diş doktoru olmak var.
Dünya çapında online olarak düzenlenen Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması her yıl 6 defa olmak üzere 2, 34, 56, 78, 910, 1112 sınıf kategorilerinde yapılıyor. Bu yıl yarışmaya Osmaniye’den 56. sınıf kategorisinde Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Erdem Akkuş da katıldı. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 15 soruyu doğru cevaplayarak 39 ülkeden 10 bin 979 öğrenciyi geride bırakan Akkuş, dünya birincisi oldu.

“15 sorunun hepsini doğru cevaplayarak dünya birincisi oldum”
“Büyüyünce ne olacağımı tam seçemedim ama diş doktoru olmak isterdim” diyen Ali Erdem Akkuş, “Bu sınava girmeden önce öğretmenlerimiz bize okulda ve evde çalışabilmemiz için eski sınavlardan kalan örnek sorular veriyordu. Bu şekilde sınava hazırlandım. Sınav esnasında herkes gibi ben de çok heyecanlıydım. 15 sorunun hepsini doğru cevaplayarak dünya birincisi oldum. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Her yerde kendimi görmeye başladım. Çok garip bir his oldu benim için. Büyüyünce ne olacağımı tam seçemedim ama diş doktoru olmak isterdim. Benim yaşımdaki arkadaşlarıma düzenli ve planlı çalışmalarını, planlarını haftalık değiştirmelerini ve ailelerinden destek almalarını öneriyorum. Ben de ailemden çok destek aldım. Annem ve babam matematik öğretmeni olduğu için matematiğe ayrı bir ilgim var. Yapamadığım soruları aileme sordum ve bana yardımcı oldular ve ben daha iyi çalışmaya devam ettim” diye konuştu.

“Yarışmanın sonucu bizim için sürpriz olmadı”
Ali Erdem Akkuş’un matematiğe ilgisinin odluğunu ifade eden Matematik Öğretmeni Neslihan Aktaş, “Bu yarışmanın sonucu bizim için sürpriz olmadı aslında. Öğrencimizin matematiğe ilgisi ve deneğimi çok fazlaydı zaten öğrencimizin. Kanada merkezli uluslararası bir yarışma olan Caribou Matematik Yarışması 15 sorudan oluşuyor ve sorular İngilizce olarak geliyor. Öğrencimiz 39 ülkenin katıldığı, toplamda 11 bin öğrencinin katıldığı sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu” diye konuştu.

“Uluslararası bir sınavda başarı elde etmesi bizi gururlandırdı”
Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirten anne Aslıhan Akkuş, “Ali Erdem, çok düzenli çalışan bir öğrenci zaten. Uluslararası bir sınavda başarı elde etmesiyle bizi fazlasıyla gururlandırdı. Bu süreçte de düzenli çalıştığı için çok sıkıntı yaşamadı. Günlük düzenli çözmesi gereken kendi ayarladığı soruları ve öğretmenimizin gönderdiği soruları çözdü. Aşırı fazla bir yükleme yapmadı. Düzenli çalıştı yalnızca. Kitabını okudu, oyununu da oynadı. Çok şükür gururlandırdı hepimizi. Hepimiz çok mutluyuz. Kendisi nerede mutlu olacaksa, nasıl kendini iyi hissedecekse, mutlu olabileceği hayrını göreceği bir meslek seçmesini isterim” dedi.

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