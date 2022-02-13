TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Hendekspor: 0

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TFF 3. Lig 1. Grup’un 22. hafta mücadelesinde Osmaniyespor FK, sahasında Hendekspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Hakan Ergin xx, Emir Kılıçarslan xx, Halit Karacabay xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Emirhan Subaş xx (Fatih Çakır dk. 80 ?), Mehmet Sefa Etöz xx (Mete Karahan dk. 68 x), Burak Temir xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 68 x), Ali Sinan Gayla x (Alper Yener dk. 46 xx), Nureddin Ersoy xx, Mustafa Acar xx, Kadir Mert Örentepe xx, Emrah Öztürk xx, Mehmet Tolunay Gül x (Ahmet Taner Çukadar dk. 74 x), Umut Koray Öz xx

Hendekspor: Bülent Sağlam xx, Yavuzhan Keleşoğlu x (Barış Güner dk. 39 xx), Yusuf Kaan Kara xx (Enes Tok dk. 66 xx), İsmail Ayaz xx, Burak Ziyattin Altındaş xx, Berkay Ekici xx, İbrahim Ethem Sevinç xx, Kıvanç Salihoğlu x (İlkay İşler dk. 28 xx), Mert Meriç Köstereli xx, İskender Can xx, Ahmet Hakan Şahin xx (Mustafa Şalış dk. 66 xx)

Sarı Kartlar: Alper Yener, Nureddin Ersoy (Osmaniyespor FK), Burak Ziyattin Altındaş (Hendek Spor)

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