Sadece 5 dekardan 25 günde 300 bin lira kazanıyor Hobi olarak başladığı böğürtlen yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hobi olarak ekimine başladığı kültür böğürtleni merakını işi haline getiren Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, bu yıl 5 dekar alana ekimini yaptığı böğürtlenden sadece 25 gün süren hasatta 300 Bin TL kar elde etmeyi bekliyor.

Kadirli'nin Kümbet köyünde bulunan 5 dekarlık arazide kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan İsmet Soytorun, Çukurova'nın tarım ürünleri, mısır, buğday ve yer fıstığına alternatif tarım ürünü olarak böğürtleni seçti. Ekildikten sonra 2'nci yılında ürün veren böğürtlende bu yıl 5 dekarlık araziden 8 ton ürün beklediğini belirten Soytorun, böğürtlenin kilo fiyatının ise 35 ile 40 TL'den alıcı bulduğunu söyledi. Böğürtlen hasadına başladığını belirten Soytorun 25 gün sürecek hasat sonrası 300 Bin TL gelir elde etmeyi bekliyor. Ayrıca böğürtlenin bağışıklık sisteminin dostu olduğunu belirten İsmet Soytorun, “Böğürtlen üretimine 15 yıl önce başladım. İlk kurduğum bahçe 8 dekardı. Şu anda 5 dekar üzerinde erkenci bir çeşit olan boysenberry böğürtlen çeşidi ile yetiştiricilik yapıyorum. Yetiştiricilik yaptığım alanda bu yıl 1,5 ile 2 ton aralığında ürün almayı düşünüyorum. İki gün önce hasada başladık. Sezon boyunca 2025 gün süreçte ortalama 300 Bin lira para kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü dışarıdan dondurma üreticileri, pastaneciler ve toptan alıçların ciddi manada böğürtlene talepleri çok yüksek. Ortalama satış fiyatımız kilogramı şu anda 3540 TL civarında Perakende olarak da hem insanlara tanıtmak hem de ürünümüzün tadına baktırmak adına tarlamızın kenarında satış yapıyoruz. Ayrıca pandemi döneminde de bağışıklık sistemi çok tartışılırken özellikle antioksidan kapasitesi çok yüksek bu ürünün buda ürünümüzün popülerliğini arttırdı. Bu durum hem gelirimizin hem de ürün fiyatının artışına da sebep oldu” şeklinde konuştu.

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