Osmanlı İmparatorluğu'nun İmzaladığı Önemli Antlaşmalar ve Tarihleri

Osmanlı İmparatorluğu önemli antlaşmalar ve tarafları konusundaki tüm merak ettiğiniz sorulara yanıtlar bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, Osmanlı Devleti imzaladığı önemli antlaşmaların isimleri hakkındaki tüm detaylar…
Osmanlı Devleti Önemli Antlaşmaları
Edirne Segedin Antlaşması (1444)
- Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında imzalanmıştır.
- Her iki devlet de 10 yıl süreyle birbirleriyle savaşmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
- Bulgaristan üzerindeki Osmanlı hakimiyeti tanınmıştır.
İstanbul Antlaşması (1533)
- Osmanlılar ile Avusturya arasında imzalanmıştır.
- Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü Avusturya tarafından kabul edilmiş ve Avusturya arşidükü ile Osmanlı sadrazamı protokolde denk sayılmışlardır.
Amasya Antlaşması (1555)
- Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmıştır.
- Osmanlı tarihinde, İran ile imzalanan ilk antlaşmadır.
- Doğu Anadolu ve Tebriz, Osmanlı kontrolü altına girmiştir.
Ferhat Paşa Antlaşması (1590)
- Tıpkı Amasya Antlaşması gibi bu antlaşma da İran ile imzalanmıştır.
- Azerbaycan ve Gürcistan Osmanlı Devletine bırakılmış ve Osmanlılar doğudaki en geniş sınırlarına bu antlaşma ile ulaşmıştır.
Zitvatorok Antlaşması (1606)
- Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanmıştır.
- Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerindeki mutlak üstünlüğünü sona erdiren Zitvatorok Antlaşması ile 1533 İstanbul Antlaşması’nda kazanılan haklar kaybedilmiş ve Avusturya arşidükü ile Osmanlı padişahı denk sayılmışlardır.
Nasuh Paşa Antlaşması (1611)
- İran ile imzalanmıştır.
- Ferhat Paşa Antlaşması ile alınan yerler İran’a geri verilmiştir.
- Daha önce ele geçirilmiş bir toprağın, geri verildiği ilk antlaşma olması sebebiyle Nasuh Paşa Antlaşması; Osmanlı Devleti önemli antlaşmaları arasında özel bir yere sahiptir.
Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639)
- Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılmıştır.
- Bağdat, Basra ve Şehrizor Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.
- Bugünkü Türkiye – İran sınırını da belirleyen Kasr-ı Şirin Antlaşması; Osmanlı Devleti imzaladığı önemli antlaşmaların isimleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Bucaş Antlaşması (1672)
- Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanmıştır.
- Podolya, Osmanlıların eline geçmiştir.
- Bucaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti, batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
Karlofça Antlaşması (1699)
- Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik, Malta, Rusya ve Lehistan’dan oluşan Kutsal İttifak arasında imzalanmıştır.
- Macaristan’ın tamamına yakını ve Erdel Avusturya’ya, Podolya ve Ukrayna Lehistan’a, Mora ve Dalmaçya kıyıları ise Venedik’e bırakılmıştır.
- Karlofça Antlaşması’nın; Osmanlılar için o tarihe kadar, batıda kaybedilen en büyük toprak kaybı ile sonuçlanması, bu antlaşmayı Osmanlı Devleti önemli antlaşmaları arasında öne çıkarmaktadır.
- Bu antlaşma ile duraklama dönemi sona ermiş ve gerileme dönemi başlamıştır.
İstanbul Antlaşması (1700)
- Rusya ile imzalanmıştır ve Karlofça Antlaşması’nın devamı niteliğindedir.
- Azak Kalesi Rusya’ya bırakılmıştır.
- Osmanlı Devleti bu antlaşmayla tarihte ilk kez, Ruslara karşı toprak kaybetmiştir.
Prut Antlaşması (1711)
- Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmıştır.
- Bu antlaşmaya göre Azak Kalesi, Osmanlılara geri verilmiştir.
- Azak Kalesi’nin geri alınması, Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerin geri alınma ümidini yeşertmiştir.
Pasarofça Antlaşması (1718)
- Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanmıştır.
- Belgrad ve Yukarı Sırbistan Avusturya’nın eline geçmiştir.
- İmzalanan bu antlaşmanın sonunda Osmanlı Devleti’nde Lale Devri başlamıştır.
Belgrad Antlaşması (1739)
- Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında imzalanmıştır.
- Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı yerleri Osmanlılara geri vermiştir.
- Belgrad Antlaşması; 18. yüzyılda imzalanan son kazançlı antlaşma olması sebebiyle, Osmanlı Devleti’nin imzaladığı önemli antlaşmaların isimleri arasında dikkat çekmektedir.
Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)
- Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmıştır.
- Kırım bağımsız bir hale gelmiştir.
- Bu antlaşmayla Ruslar; Osmanlı idaresinde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir.
- Osmanlı Devleti tarihte ilk kez savaş tazminatı ödemiştir.
Ziştovi Antlaşması (1791)
- Osmanlılar ile Avusturya arasında imzalanmıştır.
- 1787 – 1791 Osmanlı – Avusturya Savaşı’nda Avusturya; savaş sırasında ele geçirdiği yerleri Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.
- İki devlet arasında imzalanan son antlaşma olması sebebiyle Osmanlı Devleti önemli antlaşmaları arasında öne çıkmaktadır.
Yaş Antlaşması (1792)
- Rusya ile imzalanmıştır.
- Kırım üzerindeki Rus hâkimiyeti kabul edilmiştir.
- Bu antlaşma ile gerileme dönemi sona ermiş ve Osmanlılar için dağılma dönemi başlamıştır.
Bükreş Antlaşması (1812)
- Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmıştır.
- Bu antlaşma ile Sırplar özerk bir statü kazanmışlardır.
Edirne Antlaşması (1829)
- Rusya ile imzalanmıştır.
- Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır.
- Azınlık isyanları neticesinde, Osmanlı Devleti’nde bağımsızlığını kazanan ilk devlet Yunanistan olmuştur.
Kütahya Antlaşması (1833)
- Osmanlılar ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa arasında imzalanmıştır.
- Şam ve Girit valilikleri Kavalalı’ya verilmiştir.
- Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez kendisine bağlı bir valiye ayrıcalık tanımıştır.
Hünkar İskelesi Antlaşması (1838)
- Rusya ile imzalanan bir saldırmazlık antlaşmasıdır.
- Osmanlı Devleti’nin boğazlar üzerinde söz sahibi olduğu son antlaşmadır.
- Bu antlaşmadan sonra boğazlar uluslararası bir problem haline gelmiştir.
Paris Antlaşması (1856)
- Osmanlılar ile Rusya, İngiltere, Fransa arasında yapılmıştır.
- Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti olarak kabul edilmiştir.
- Eflak ve Boğdan’a birtakım ayrıcalıklar tanınmıştır.
Ayestefanos Antlaşması (1878)
- Rusya ile imzalanmıştır.
- Batılı devletlerin araya girmesi sonucu bu antlaşma uygulanmamıştır.
Berlin Antlaşması (1878)
- Ayestefanos Antlaşması yerine Berlin’de imzalanmıştır.
- Antlaşmanın tarafları Osmanlılar ile birlikte İngiltere, Fransa ve Avusturya’dır.
- Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuşlardır.
- Kars, Ardahan ve Batum, Rusya’nın eline geçmiştir.
Uşi Antlaşması (1912)
- Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanmıştır.
- Trablus ve Bingazi İtalya’ya bırakılmıştır.
- Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’da bulunan son toprağını da bu antlaşmayla kaybetmiştir.
Londra Antlaşması (1913)
- Balkan Savaşları sonunda imzalanmıştır.
- Edirne ve Kırklareli elden çıkmıştır fakat bu iki yer; II. Balkan Savaşları ile yeniden Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir.
- Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır.
- Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki egemenliği sona ermiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması (1918)
- Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.
- Devletin teslim belgesi olan bu antlaşmayla, Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
Sevr Antlaşması (1920)
- Osmanlılar ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.
- Osmanlı Devleti topraklarının paylaşıldığı bir antlaşma olarak ortaya çıkan Sevr Antlaşması; kapalı olan Meclis-i Mebusan’da onaylanmadığı için hukuken geçerli sayılmamıştır.
- Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır.
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