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AA

Deprem ve yangın gibi birçok badire atlatarak bugüne ulaşan saray yapısı, Osmanlı padişahlarına hizmet vermesinin yanı sıra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Fransız yazar Claude Farrere gibi tarihi isimleri ağırlamasıyla biliniyor.

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, AA muhabirine, Küçük Saray, Av Kasrı ve Hünkar Köşkü olarak da bilinen Kasr-ı Hümayun'un, İstanbul dışındaki tek saray yapısı olduğunu söyledi.

Saray müzenin tarihi hakkında bilgi veren Gedük, yapının ilk olarak 4. Murat döneminde ahşap olarak inşa edildiğini ancak deprem ve yangın gibi afetler sonucunda tekrar yapıldığını belirtti.

Gedük, son halini Sultan Abdülaziz döneminde alan yapının mimarının Garabet Amira Balyan olduğunu dile getirerek, "Yapı, 19. yüzyıl Batılılaşma dönemi sivil mimarlık örneklerinin tipik özelliğini yansıtmaktadır. Mimari süslemesinde dönemin barok ve ampir üsluplarının etkisi açık şekilde hissedilmektedir" diye konuştu.

Yapıda, iç süslemeleriyle değerlendirdiğinde eklektik bir üslubun söz konusu olduğuna dikkati çeken Gedük, şöyle devam etti:

"Kasr-ı Hümayun, birçok kaynakta 2 katlı kagir bina olarak geçse de küçük bir bodrum katı da mevcut olup dikdörtgen planlıdır. Yapının güney cephesinde giriş aksı ortada vurgulanmıştır. İki katlı, giriş cephesi mermer kaplıdır. Zemin kat ve üst kat ortalarında yuvarlak madalyonlarla hareketlendirilmiştir. Batı cephesinin görünümü ise daha sadedir. Yapının pencereleri ince uzun formda düzenlenmiş olup, iç mekanın aydınlatılmasını yeterli derecede sağlamaktadır."

"İÇ SÜSLEMELERİNİ YAPAN BEZİRCİYAN BAŞARISINDAN DOLAYI SARAY NAKKAŞI OLDU"

Yapının iç süslemesini 1858 yılında yapan Sepon Bezirciyan'ın, gösterdiği başarıdan dolayı saray nakkaşı olduğunu anlatan Gedük, "Bezirciyan'ın adı Dolmabahçe Sarayı'nın iç dekorasyonunu yapan sanatçılar arasında da geçmektedir. Yapının bezemelerinin onarım geçirdiği ve tavan süslemelerinin Fransız ressam Sasson tarafından sıva üzerine yağlıboya olarak yapıldığı da belirtilmektedir" dedi.