ÖSO 'Milli Ordu' oldu!

Suriye'deki "Milli Ordu/Ceyşül Vatani" Türkiye'yi Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatını yapması çağrısında bulunarak tam destek verdiklerini açıkladı.

ORTAK ZEYTİNDALI OPERASYONU

Bilindiği gibi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO),TSK'nın Zeytindalı Harekatı kapsamında TSK ile birlikte hareket etmişti. Afrin'e yönelik Zeytindalı Harekatı'nda ÖSO birlikleri Azez-Gülbaba sınır hattından başlattığı kara operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 bin 400 askerin katılımıyla sürmüştü.

Operasyonun ilk 489 saatinde 7,5 kilometre içeri giren TSK ve ÖSO planlanandan çok daha hızlı ilerlemiş ve bölgeye ikinci günde ulaşmıştı.